Die Schadstelle, die im Baden-Badener Ortsteil Varnhalt zu einem Stromausfall geführt hat, konnte inzwischen gefunden werden und wird derzeit freigegraben. Der Schaden am Kabel kann jedoch aufgrund der sehr niedrigen Temperaturen und um weitere Schäden am Kabel zu verhindern, erst am Montag beseitigt werden, teilten die Stadtwerke mit. Um jedoch alle betroffenen Haushalte schnellstmöglich wieder mit Strom zu versorgen, wird aktuell das Notstromaggregat aufgebaut und in Betrieb genommen.