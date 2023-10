Die Ursache für den fünfstündigen Stromausfall in Rastatt ist gefunden: Eine Kabelverbindung im Osten der Stadt war brüchig geworden. Es kam zu einem sogenannten Erdschluss.

Ein altersbedingter Erdschluss in einem Stromkabel war verantwortlich für den großflächigen Stromausfall am vergangenen Montag in Rastatt. Teile der Innenstadt und die Ortsteile Plittersdorf, Wintersdorf und Ottersdorf waren etwa fünf Stunden lang ohne Strom.

Stromausfall legte städtisches Leben in Rastatt lahm

Nach Angaben der Stadtwerke Rastatt kam es im Osten der Stadt in den frühen Morgenstunden zu einem Kabeldefekt und einem daraus resultierenden Erdschluss. In der Folge ereigneten sich weitere Kurzschlüsse in anderen Bereichen des Netzes. Viele Geschäfte konnten am Montagmorgen nicht öffnen. Gegen Montagmittag war der Stromausfall wieder behoben.

Neue Umspannwerke sollen das Netz sichern

Durch Umleiten des Stroms über ein anderes Umspannwerk konnte die Versorgung der Bürger gegen Mittag wieder gewährleistet werden. Eine umfangreiche Analyse des Stromausfalls soll bis Ende Oktober vorliegen. Ab Ende 2024 soll es zwei neue Umspannwerke in Rastatt geben, die die Stromversorgung der Stadt sichern sollen.