Wegen eines Stromausfalls in Pforzheim und in einigen Gemeinden im Enzkreis mussten die Rettungskräfte zu mehreren Einsätzen ausrücken. Viele Bürger benutzten den Notruf.

Im gesamten Stadtgebiet von Pforzheim sowie weiteren Gemeinden im Enzkreis ist es Sonntagnacht um 1 Uhr zu einem flächendeckenden Stromausfall gekommen. Das teilte die Feuerwehr Pforzheim mit. Der Stromausfall dauerte demnach 38 Minuten. Innerhalb von drei Stunden sei es zu 380 Notrufen und 200 weiteren Anrufen bei der Integrierten Leitstelle Pforzheim/Enzkreis gekommen. Ein Grund für den Stromausfall wurde bisher nicht genannt.

Insgesamt hätten zehn Einsatzorte abgearbeitet werden müssen. Wegen des Stromausfalls schlugen laut Mitteilung mehrere Brandmeldeanlagen Alarm, außerdem wurde ein Wohnungsbrand gemeldet. Aus einem Gebäude in einem größeren Betrieb habe die Feuerwehr Wasser abgepumpt.

Dauer des Stromausfalls zunächst nicht absehbar

Im Bereich der Funk- und Alarmierungseinrichtungen der Feuerwehr sei wegen des Stromausfalls die Notstromversorgung in Betrieb gegangen. Die Fernmeldebereitschaft der Berufsfeuerwehr habe deshalb die Kommunikationseinrichtungen wieder in Betrieb nehmen müssen. Da das Einsatzaufkommen und die Dauer des Stromausfalls nicht absehbar gewesen seien, sei bei der Feuerwehr Pforzheim und in der Integrierten Leitstelle Vollalarm ausgelöst worden. Außerdem sei der Führungsstab der Feuerwehr eingerichtet worden. Im Einsatz seien die Berufsfeuerwehr sowie alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr gewesen.