Stromausfall legt Karlsruher Bahnhof für eine Stunde komplett lahm

Am Karlsruher Hauptbahnhof ist es am Vormittag wegen einer Oberleitungsstörung zu einem rund einstündigen Stromausfall gekommen. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist der Schaden behoben, es kann aber noch zu vereinzelten Verspätungen kommen. Gegen 9:30 Uhr waren im Karlsruher Hauptbahnhof die Oberleitungen aller Gleise ohne Strom. Die Ursache für den Stromausfall ist laut Bahn noch unklar. Betroffen waren sowohl ICEs als auch S-Bahnen. Nach einer knappen halben Stunden waren die Gleise eins bis zehn wieder nutzbar. Nach rund einer Stunde waren dann die Oberleitungen im gesamten Bahnhof wieder am Netz. Der Bahnverkehr hat sich inzwischen normalisiert, lediglich vereinzelt seien noch Verspätungen möglich, so die Pressestelle der Bahn.