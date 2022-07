Notrufe nach Stromausfall wieder erreichbar

per Mail teilen

Nach einer Störung der Notrufe 112 und 110 in Baden-Baden in der Nacht auf Mittwoch funktioniert das Kommunikationsnetz wieder. Ein Stromausfall gegen Mitternacht hatte die Leitungen gestört. Die Nummern waren nur noch über das Mobilfunknetz erreichbar. In der Nacht waren die Leitungen zeitweise überlastet, weil die Bevölkerung die Rettungsstelle kontaktiert hatten, wie die Feuerwehr dem SWR sagte. Durch den Stromausfall waren laut Feuerwehr Notstrom und Alarmanlagen ausgelöst worden. Es habe sich um Fehlalarme gehandelt.