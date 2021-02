Hochwasser hat die Einsatzkräfte in den vergangenen Wochen in Baden-Württemberg in Atem gehalten. Die DLRG musste zuletzt verstärkt ausrücken, um Menschen aus Flüssen im Land zu bergen oder Personen zu suchen. Zwar sind die Pegel zum Teil wieder gesunken, aber neue Schneefälle könnten bald schon wieder für mehr Wasser in den Flüssen sorgen. Und für lebensgefährliche Einsätze, für die Spezialisten des DLRG Mittelbaden an der Murg in Gernsbach (Kreis Rastatt) trainiert haben.