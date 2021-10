Förderprogramm für alte Obstwiesen im Raum Karlsruhe

Streuobstwiesen sind die schönsten Biotope in der Region. Nur gepflegt werden müssen sie und das ist schwierig. Deshalb hat sich die Streuobstinitiative Karlsruhe ein neues Förderprogramm ausgedacht.

Jede Gemeinde, die ein Streuobstprojekt in Angriff nimmt, bekommt von der Initiative 5000 Euro dazu, wenn sie selbst nochmal fünf- oder besser gleich zehntausend Euro einsetzt. Alles für die Erhaltung der artenreichen Naturschutzflächen.



Die Streuobstbestände gehen dramatisch zurück

Denn die Bestände lichten sich: Vor 50 Jahren gab es im Land noch über 18 Mio. Streuobstbäume. Heute sind es gerade mal noch sieben Millionen. Da stirbt eine ganze Kulturlandschaft. Deshalb gibt es überhaupt die Streuobstinitiativen und deshalb hat sich der Verein jetzt zum 25. Geburtstag das neue Förderprogramm ausgedacht. Wobei dem Verein wichtig ist, dass zusätzliche Anreize geschaffen werden. Die Streuobstinitiative will ausdrücklich nicht biologische Ausgleichsmaßnahmen für Schäden anbieten, die an anderer Stelle verursacht wurden.

"Uns geht es darum, vorhandene Bestände zu pflegen und zu verbessern."



Die Stadt Stutensee hat die noch recht neue Idee gleich aufgegriffen. Mithilfe der Streuobstinitiative soll in Spöck am Ortsrand ein zweieinhalb Hektar großes Stück Obstwiese auf Vordermann gebracht werden. Rund 150 Bäume stehen dort. Die meisten sind allerdings so alt, dass sie schon fast wieder abgestorben sind, oder so jung, dass sie überhaupt noch nicht tragen. Allen gemeinsam ist, dass sie jahrelang nicht mehr gepflegt wurden, weil der städtische Bauhof einfach keine Zeit mehr hat.

Dieser junge Baum hat allein keine Chance und muss dringend von den Brombeeren befreit werden SWR

Die Steinkäuze sind schon zurück

Das dieses Stückchen Natur trotzdem wichtig ist, wissen nicht nur die Spaziergänger, die dort vorbeikommen. Just auf dieser Wiese hat vergangene Saison auch ein Steinkauz Pärchen gebrütet und ihre Jungen großgezogen. Das ist ein großer Erfolg, weil doch Steinkäuze in der Region fast ausgestorben sind, berichtet der Umweltbeauftragte der Stadt Stutensee, Bernd Scholer.

Genug Arbeit führ mehrere Jahre

Rund 26.000 Euro will die Stadt in Spöck investieren. Da müssen Büsche und Hecken entfernt, Bäume geschnitten, neue gepflanzt und alte abgesägt werden. Aber bitte ganz behutsam, denn auch tote Apfelbäume sind Lebensräume, zum Beispiel für Larven oder Wildbienen. Der alte Obstbaumbestand bietet jedenfalls genügend Arbeit für die kommenden drei Jahre, da ist sich Bernd Scholer sicher.

"Wenn man bedenkt, dass der Steinkauz hier ausgestorben war, sieht man, wie wichtig dieser Lebensraum ist."

Ganz typisch für die Rheinebene ist der sandige Boden in Spöck. Da brauchen junge Bäume Hilfe, beim Wachsen. Mindestens zehn Bewässerungsdurchgänge, schätzt der Umweltbeauftragte, sind in einem trockenen Sommer nötig, damit die Bäume durchkommen. Auch das muss über das Förderprogramm finanziert werden.

Nach Bruchsal und Stutensee macht demnächst vielleicht auch die Gemeinde Malsch mit, beim Förderprogramm der Streuobstinitiative im Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Der Verein hofft jedenfalls auf viele Nachahmer und hat 50.000 Euro Förderhilfen bereitgestellt.