In Oberreichenbach (Kreis Calw) ist am Freitagmorgen ein Streufahrzeug verunglückt. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Nach ersten Polizeiangaben ist das Fahrzeug circa 15 Meter einen Hang abgerutscht. Zur Bergung wurde ein Kran angefordert. Zur Unglücksursache ist noch nichts bekannt. Offenbar war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.