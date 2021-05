per Mail teilen

In der Nacht auf Samstag findet in Karlsruhe ein zweiter großer Stresstest für den neuen Stadtbahntunnel statt. Das Signalsystem soll getestet werden. 33 Bahnen werden laut der Karlsruher Schienen-Gesellschaft (KASIG) im Stadtbahntunnel unterwegs sein. Sie fahren im Zehn-Minuten-Takt. Das ist der Tagesrythmus, der ab Dezember nach der geplanten Eröffnung gelten soll. Der Stresstest dient dazu, das Signalsystem im Tunnel zu testen. Im Unterschied zum ersten Stresstest Ende April, werden statt einfachen Zügen Doppelzüge im Einsatz sein. Die KASIG rechnet mit einem reibungslosen Ablauf. Um den regulären Verkehrsplan nicht zu stören, findet der Test in der Nacht auf Samstag zwischen 1 und 5 Uhr statt.