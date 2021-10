Erneuter Stresstest im neuen Stadtbahntunnel

Am 12. Dezember soll der neue Karlsruher Stadtbahntunnel in Betrieb gehen. Deshalb gab es dort in der Nacht auf Samstag wieder einen sogenannten Stresstest, um die künftigen Abläufe zu simulieren und einzuüben. Im Frühling gab es bereits einen großen Stresstest. Dieses Mal waren rund 40 Fahrerinnen und Fahrer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe und der Albtalverkehrsgesellschaft dabei und simulierten den Normalbetrieb. In den Stoßzeiten befahren künftig bis zu 70 Bahnen pro Stunde den Bereich des Gleisdreiecks unter dem Marktplatz. Obwohl es an einigen Stellen noch nicht rund lief, sei man mit dem Verlauf des Tests zufrieden, sagte der technische Geschäftsführer des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) Ascan Egerer. Bis Dezember sollen die Probleme aber behoben sein.