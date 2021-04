Im zukünftigen Karlsruher Stadtbahntunnel finden aktuell sogenannte Stresstests statt. Donnerstagnacht sind zum ersten Mal 20 Bahnen durch die unterirdischen Haltestellen gefahren um den späteren Fahrplan zu simulieren.

Seit Jahren wird im Karlsruher Untergrund gebuddelt und gebaut für den zukünftigen Stadtbahntunnel unter der Innenstadt. Die sogenannte Kombilösung geht so langsam dem Ende entgegen. Am 12. Dezember soll sowohl der Straßenbahn-, als auch der Autotunnel in Betrieb gehen.

Stresstest prüft neuen Fahrplan auf Herz und Nieren

Von Donnerstag- bis Freitagnacht finden sogenannte Stresstests im Untergrund statt, um den späteren Fahrplan der Straßenbahnen zu simulieren. Am Donnerstag waren es 20 Bahnen, die im Nacht-Rhythmus durch die unterirdischen Haltestellen gefahren sind. In der kommenden Nacht sollen 30 Bahnen im Tages-Rhythmus im 10-Minuten-Takt fahren. SWR-Reporterin Rebekka Plies war vor Ort mit dabei:

"Der Teufel ist bekanntermaßen ein Eichhörnchen, aber im Moment gehen wir fest davon aus, dass wir die Kombilösung am 12. Dezember einweihen können." Ralf Messerschmidt, Bereichsleiter Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK)

"Kinderkrankheiten" vor der Inbetriebnahme beheben

Nach den beiden Stresstests werden die gewonnen Daten akribisch ausgewertet und geschaut an welchen Stellschrauben noch gedreht werden muss. Danach wird überprüft, ob der Fahrplan, so wie er am Tisch vorbereitet wurde auch in der Realtität mithalten kann, so der Geschäftsführer der VBK und der Karlsruher Schieneninfrastrukturgesellschaft (KASIG) Alexander Pischon.