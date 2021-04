Seit Jahren wird im Karlsruher Untergrund gebuddelt und gebaut für den zukünftigen Stadtbahntunnel unter der Innenstadt. Die sogenannte Kombilösung geht so langsam dem Ende entgegen. Am 12. Dezember soll sowohl der Straßenbahn-, als auch der Autotunnel in Betrieb gehen. AM Donnerstag- und Freitagnacht (22. und 23. April 2021) finden sogenannte Stresstests im Untergrund statt um den späteren Fahrplan der Straßenbahnen zu simulieren. Wie das klappt hat Rebekka Plies gestern Nacht erlebt: