Karlsruhe: Strenge Hygienevorschriften bei der Bundestagswahl

Bei der Bundestagswahl gelten in den Wahllokalen in der Region strenge Hygienebestimmungen. Die Stadt Karlsruhe weist darauf hin, dass nur so viele Wähler in die Wahlräume dürfen, wie dort Kabinen vorhanden sind.

Wer am Sonntag in Karlsruhe, Baden-Baden oder Pforzheim wählen will, muss eine Schutzmaske tragen. Es wird empfohlen, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.

Umfassendes Hygienekonzept in den Wahllokalen

Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es laut einer Mitteilung der Stadt Karlsruhe nur für Menschen mit entsprechendem ärztlichem Attest. Am Gebäudeeingang sorgt ein Sicherheitsdienst für das Einhalten der Abstände in den Warteschlangen und bietet den Wahlberechtigten das Desinfizieren der Hände an. Plexiglaswände schützen die Wahlhelfer. Sie reinigen die Wahlkabinen in regelmäßigen Abständen.

Besonders hoher Briefwahlanteil erwartet

In den vergangenen Wochen haben viele Menschen in der Region von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht. Der Anteil der Briefwähler wird nach Einschätzung von Experten bei dieser Wahl besonders hoch sein. Der Leiter des Karlsruher Briefwahlbüros rechnet bei der Bundestagswahl mit einem Anteil an Briefwählern von rund 60 Prozent, ähnlich hoch wie bei der Landtagswahl im März. Unter anderem in Bruchsal deutet sich ein neuer Briefwähler-Rekord an.

Der hohe Anteil an Briefwählern dürfte dazu führen, dass die Auszählung der Stimmen bei dieser Bundestagswahl länger als bei früheren Wahlen dauern dürfte.