Die Friseure haben seit 1. März wieder geöffnet - aber unter strengen Auflagen. Das führt zum Teil zu kuriosen Situationen: so schneidet eine Friseurin in Karlsruhe jetzt die Haare in einem Künstler-Atelier - inmitten von Farbtöpfen. SWR Reporter Wolfgang Hörter mit der ganzen Geschichte: