Die Messe Karlsruhe befindet sich im Streit mit einigen Offerta-Ausstellern, die wegen der Corona-Bedingungen abgesagt haben. Diese sollen die Standmiete bezahlen, obwohl sie an der Messe Ende Oktober nicht teilnehmen. Dagegen wollen die Betroffenen vorgehen. Laut Messe- und Kongressgesellschaft (KMK) geht es um 30 Aussteller, die ihre Teilnahme an der Offerta wegen Corona abgesagt hatten. Die Messe verlangt jetzt die Miete für die vorgesehenen Standflächen als Stornierungsgebühr. Man brauche eine gewisse Planungssicherheit, so die KMK. Deshalb gebe es ähnlich wie auch bei Reisen einen Punkt, ab dem Stornierungsgebühren anfallen. Das sei ein üblicher Vorgang. Allerdings biete man den Ausstellern Alternativen an. Davon wolle die betroffene Gruppe aber keinen Gebrauch machen, sie planen möglicherweise rechtliche Schritte einzuleiten.