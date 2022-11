Battert Baden-Baden: NABU und BUND kritisieren Deutschen Alpenverein

Der Streit um die Sperrung eines Kletterfelsens im Battert-Massiv bei Baden-Baden spitzt sich weiter zu. Die Naturschutzorganisationen NABU und BUND üben scharfe Kritik am Vorgehen des Deutschen Alpenvereins.

Der Protest des Deutschen Alpenvereins (DAV) gegen die Sperrung der Badener Wand im Battert-Massiv für Kletterer geht in die nächste Runde. Erst am Donnerstag warf Roland Stierle, Präsident des DAV, in einer Pressemitteilung dem Regierungspräsidium Karlsruhe vor, dass der Alpenverein "in die Entscheidung nicht einbezogen worden" sei.

Das Regierungspräsidium hatte entschieden, dass die Badener Wand ab 1. Januar komplett für Kletterer gesperrt wird, um das Brutrevier des bedrohten Wanderfalken zu schützen. Das ganzjährige Kletterverbot soll zunächst für fünf Jahre gelten.

Demo gegen Felssperrung im Battert am Sonntag in Baden-Baden

Der Deutsche Alpenverein will nun am Sonntag in der Baden-Badener Innenstadt gegen die Felssperrung demonstrieren. Auf der Demonstration sollen neben Präsident Roland Stierle weitere Vertreterinnen und Vertreter des DAV eine Rede halten. Zudem ist eine Seilkette aus 200 Personen geplant, die vom Römerplatz durch große Teile der Innenstadt führen soll.

Scharfe Kritik von BUND und NABU

Bei NABU und BUND stößt die gesamte Protestkampagne des DAV auf Befremden. Sie teilten mit, dass die Entscheidung des Regierungspräsidiums, die Badener Wand zu sperren, überfällig war. Zudem passe das Agieren des DAV nicht zu seinem Status als Naturschutzverband.

Auch das Regierungspräsidium Karlsruhe hat sich am Freitag noch einmal zu Wort gemeldet. Die Behörde teilte mit, der Vorwurf entbehre jeglicher Grundlage, dass der DAV "keine Partizipationsmöglichkeit bei der Entscheidungsfindung [...] gehabt" habe.