Ein Streit zwischen zwei Brüdern in Ubstadt-Weiher im Landkreis Karlsruhe endete für den Jüngeren tödlich. Die Männer sind am Samstag im gemeinsamen Haus aneinander geraten.

Der 28-Jährige sei durch mehrere Schussverletzungen ums Leben gekommen, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Sein ein Jahr älterer Bruder habe nach den tödlichen Schüssen dann vor dem Wohnhaus versucht, Suizid zu begehen. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und schwebt offenbar noch immer in Lebensgefahr.

Ermittler stellen Munition und Waffen sicher

Die Hintergründe des Streits der beiden Sportschützen sind noch völlig unklar. Die Ermittler stellten Schusswaffen, Munition und Projektile sicher. Die Leiche des 28-Jährigen soll obduziert werden.