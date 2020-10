per Mail teilen

Das Karlsruher Verwaltungsgericht hat die Klage von Gegnern des Pforzheimer Sanierungsprojekts City-Ost abgewiesen. Dabei ging es um ein Bürgerbegehren gegen das Projekt, das vom Pforzheimer Gemeinderat allerdings abgelehnt wurde.

Mit dem Urteil bestätigt das Karlsruher Verwaltungsgericht die Entscheidung des Pforzheimer Gemeinderats. Dieser hatte das Bürgerbegehren der City-Ost-Gegner vor gut einem Jahr aus mehreren Gründen abgelehnt.

Teil der Unterschriften wurde zu früh gesammelt

Ein Teil der Unterschriften sei zu früh gesammelt worden und zähle daher nicht. Außerdem sei die Begründung des Bürgerbegehrens irreführend gewesen. Gegen die Entscheidung des Gemeinderats legten die Initiatoren des Bürgerbegehrens erfolglos Widerspruch ein und zogen anschließend vors Verwaltungsgericht, das die Klage nun ebenfalls abwies.

Bei dem Projekt geht es darum die Pforzheimer Innenstadt aufzuwerten. Die City-Ost-Gegner lehnen das Projekt unter anderem wegen zu hoher finanzieller Risiken ab. Weil ein Großteil der Unterschriften außerhalb der Frist gesammelt wurde, hatte die Stadt das Bürgerbegehren abgelehnt. Die Gegner waren hingegen der Rechtsauffassung, an keine Frist gebunden gewesen zu sein. Deshalb zogen sie vor Gericht.

Prestigeprojekt für Pforzheim

Ein Investor will 100 Millionen Euro in die Aufwertung der östlichen Innenstadt stecken. Dazu soll unter anderem das alte Technische Rathaus abgerissen, durch einen Neubau ersetzt werden und an die Stadt vermietet werden. Deswegen, aber auch wegen zu hoher finanzieller Risiken, lehnen die City-Ost-Gegner das Projekt ab.