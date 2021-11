Streit um niedrigen Wasserstand im Kriegbach

Der aktuell sehr niedrige Wasserstand im Kriegbach bei Waghäusel hat zu einem Streit zwischen Experten und Anliegern geführt. Es geht um die Frage, ob man nicht mehr Wasser in den Kriegbach einleiten könnte. Der Kriegbach ist ein typischer Entwässerungskanal. Er beginnt bei Ubstadt-Weiher und fließt bei Altlußheim in den Rhein. Wenn seine Zuflüsse, in diesem Fall der Kraichbach, zu wenig Wasser führen, dann fällt der Kriegbach zeitweise trocken. Während die Experten vom Regierungspräsidium keine Möglichkeit sehen, dem Kriegbach mehr Wasser zuzuführen, ist Waghäusels Oberbürgermeister Walter Heiler (SPD) anderer Meinung: Er hat sich persönlich vor Ort ein Bild gemacht und das Regierungspräsidium aufgefordert, das Wehr des Kraichbachs zu öffnen, um den Kriegbach zu fluten. Umweltschützer hatten in dem Kanal zuletzt hunderte Fische eingesammelt und in tiefere Stellen umgesetzt.