In unserer Serie zur Landtagswahl blicken wir auf Themen in der Region, die auch die nächste Landesregierung noch beschäftigen werden. Die A8 zum Beispiel. Menschen, die in Niefern-Öschelbronn oder Eutingen wohnen, haben die Autobahn quasi im Vorgarten. Tag und Nacht. Mit dem zunehmenden Verkehr durch Brummis und Co. hat auch der Lärm mehr und mehr zugenommen - für die Anwohner dort wird er zur Dauerbelastung. Mit dem Ausbau der A8 geht es zwar für die vielen Autofahrer dort voran, doch die Anwohner fühlen sie sich in Sachen Lärmschutz nicht mitgenommen. SWR Reporterin Isabel Gotovac berichtet.