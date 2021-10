Maulbronn: Streit um Bauschuttdeponie neben dem Kloster

Rund um das Kloster Maulbronn gibt es Streit. Es gibt Pläne, nach denen aus einem alten Steinbruch neben dem Kloster eine Bauschuttdeponie werden soll. Eine Bürgerinitiative will das Projekt stoppen.

Die Bürgerinitiative will am Dienstagabend in einer Sitzung darüber entscheiden, ob sie ein Bürgerbegehren gegen das Projekt in Gang setzt. Ob es dann auch tatsächlich zu einem Bürgerentscheid kommt, ist noch offen. Dafür muss die Initiative etwa 400 Unterschriften von Maulbronner Bürgerinnen und Bürger sammeln.

Bürgerinitiative kritisiert Vorgehen des Kreistags

Die Bürgerinitiative ist der Meinung, dass die Menschen in Maulbronn die Bauschuttdeponie nicht wollen. Deswegen versucht sie seit Anfang 2020 das Projekt zu verhindern. Damals sind die Pläne zum Bau der Deponie bekannt geworden. Die Gegner des Projekts nennen zwei Hauptgründe für ihr Vorgehen. Erstens sind sie der Meinung, dass die Öffentlichkeit bei den Planungen zum Bau der Deponie nicht ausreichend miteinbezogen wurde. Zweitens haben sie Angst, dass auf der Deponie gefährliche Stoffe gelagert werden.

"So ein Bürgerentscheid hat natürlich eine ganz andere Wirkung. Darauf müssen Enzkreis, Stadtverwaltung, aber auch die Betreiberfirmen reagieren."

Die Betreiber- und Recyclingfirma Fischer Weilheim hält die Angst für unbegründet. Albrecht Tschackert, bei dem Unternehmen für die Entwicklung neuer Recyclingstandorte zuständig, betont, dass auf der Deponie weder asbesthaltige Stoffe noch Material aus dem Rückbau von Atomkraftwerken gelagert werden soll.

"Wir halten die Sorgen, die von wenigen Bürgern geäußert werden, für unbegründet."

Landratsamt und Betreiberfirma Fischer Weilheim widersprechen

Und auch das Landratsamt des Enzkreises widerspricht den Aussagen der Bürgerinitiative. Frank Stephan, Dezernent für Abfallwirtschaft, betonte gegenüber dem SWR, dass die Sitzung des Kreistags im Dezember 2019 öffentlich gewesen sei. In dieser Sitzung wurde das Vorhaben besprochen. Der Kreistag habe dann entschieden, dass die Firma Fischer Weilheim am Standort neben dem Kloster eine Deponie der Deponieklasse eins betreiben darf. Gewisse Vorabsprachen im Umweltausschuss des Landkreises hätten dagegen geheim bleiben müssen, weil es dort unter anderem um Betriebsgeheimnisse gegangen sei.

Regierungspräsidium Karlsruhe muss final entscheiden

Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat das Regierungspräsidium Karlsruhe. Es muss entscheiden, ob neben dem Kloster Maulbronn eine Bauschuttdeponie entstehen darf. Das Vorhaben wird in einem Planfeststellungsverfahren geprüft, in dem alle Beteiligten gehört werden. Das Verfahren soll nach Angaben der Firma Fischer Weilheim 2022 starten und könnte bis zu zwei Jahre dauern.