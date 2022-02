Folgenreicher Streit zwischen S-Bahnfahrer und Fahrgast

per Mail teilen

Polizei und Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) untersuchen derzeit eine Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einem Stadtbahnfahrer. Der Fahrer soll den offenbar betrunkenen Mann zwischen Ettlingen und Karlsbad aus der Bahn geworfen haben. Die BNN hatte zuerst über den Fall berichtet. Der Mann habe sich beim Sturz aus der Bahn am Kopf verletzt und musste in einer Klinik versorgt werden. Laut Zeugen soll er verwahrlost und betrunken gewesen sein. Er habe ohne Maske Fahrgäste in Gespräche verwickelt. Nach einem Disput habe der Fahrer den Mann gepackt und aus der Bahn geworfen. Anschließend kam es zu Diskussionen zwischen dem Stadtbahnfahrer und mehreren Fahrgästen, die den Rauswurf missbilligten. Polizei und KVV untersuchen derzeit den Fall, dafür sollen Video-Aufzeichnungen aus der Bahn ausgewertet werden.