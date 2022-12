Im Streit um die Kosten für eine PFC-Grundwasseruntersuchung im Bereich Sandweier hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe jetzt gegen die Stadt Baden-Baden entschieden.

Die Stadt Baden-Baden muss die Kosten von rund 250.000 Euro für eine PFC-Untersuchung selbst bezahlen, urteilte das Gericht. Denn die Kommune habe selbst mit den Maßnahmen Ende 2016 begonnen, als Fristen für die verursachende Kompostfirma aus Bühl noch nicht abgelaufen gewesen seien. Zu diesem Zeitpunkt sei jedoch noch nicht klar gewesen, dass die Klägerin die Untersuchungsmaßnahmen nicht selbst durchführen lassen würde, heißt es in der Urteilsbegründung.

Streit über PFC-Untersuchungen mit Kompostwerk in Sandweier

Die Stadt Baden-Baden hatte die Summe von 250.000 Euro der Betreiberin des Kompostwerks in Rechnung gestellt. Das Unternehmen habe es nach Einschätzung der Stadt versäumt, rechtzeitig Untersuchungen über weitere PFC-Belastungen im Grundwasser einzuleiten. Deshalb hatte die Verwaltung eine solche Untersuchung selbst in Auftrag gegeben, das Kompostwerk sollte zahlen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten haben die Möglichkeit, beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim Berufung zu beantragen.

Grundwasser im Stadtgebiet Baden-Baden mit PFC belastet

Das Verfahren am Verwaltungsgericht Karlsruhe ist nur ein Teilaspekt in dem Umweltskandal, der Mittelbaden seit Jahren bewegt. Die betroffene Kompostfirma in Sandweier soll bis Ende 2008 PFC-verseuchten Kompost auf Felder vor allem in Baden-Baden und dem Kreis Rastatt gebracht haben. Die Schadstoffe gelangten auch ins Grundwasser. PFC steht für per- und polyfluorierte Chemikalien, die gesundheitsschädlich und in der Natur kaum abbaubar sind.