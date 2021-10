Der Streit zwischen zwei Männern in Pforzheim endete am Montagabend mit einer blutenden Stichverletzung. Nach Angaben der Polizei hatten sich die Beiden stundenlang gestritten, bis die Auseinandersetzung in der Innenstadt eskalierte. Einer der Männer habe den anderen plötzlich mit einem Messer angegriffen, der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Suche nach dem Angreifer läuft.