In einer Gemeinschaftsunterkunft in Baden-Baden ist in der Nacht auf Mittwoch ein 48-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann dort mit einem 39-Jährigen gestritten haben. Dabei wurde der 48-Jährige so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus musste. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar. Der 39-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen - gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.