Fassungslos haben viele Eltern in Calw auf einen Brief der Stadt reagiert. Wegen Personalmangel soll es bei der Öffnung der Kitas nur noch verkürzte Ganztagesbetreuung geben. Der Gemeinderat will sich am Donnerstagabend mit dem Thema beschäftigen. Zum Zerreißen angespannt sei die personelle Situation in den 18 städtischen Kitas, sagt Calws Oberbürgermeister Florian Kling. Allein in den drei Einrichtungen mit Ganztagesbetreuung seien zehn Stellen wegen Krankheit, Schwangerschaft und anderen Gründen unbesetzt. Der Arbeitsmarkt sei leergefegt. Um die Erzieherinnen zu entlasten, müsse man ab 1. Februar die Ganztagesbetreuung um fünf Stunden pro Woche zurückfahren. Das würde viele Betroffene, die weder flexible Arbeitszeiten hätten, noch von zuhause aus arbeiten könnten, in Not bringen, so eine Elternsprecherin. Sie fordert kreative Lösungen wie etwa die Möglichkeit, dass Eltern sich einen Kita-Platz teilen.