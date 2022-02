per Mail teilen

Zwei Passagiere sind Dienstagabend nach der Landung auf dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster noch im Flugzeug aneinandergeraten. Laut Polizei hatte offensichtlich eine Nichtigkeit die beiden 49 und 41 Jahre alten Streithähne in Rage versetzt, so dass sie sich gegenseitig beleidigten und schlugen. Erst als eine Flugbegleiterin schlichtend eingriff, ließen die beiden voneinander ab.