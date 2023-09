Streiks im Handel in Karlsruhe, Pforzheim und Waghäusel

Die Gewerkschaft ver.di hat in ihrem Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald zu dreitägigen Warnstreiks im Handel aufgerufen. Damit will sie den Druck auf die Arbeitgeber in der aktuellen Tarifrunde erhöhen. Nach Angaben von ver.di streiken Beschäftigte von 15 Unternehmen in der Region, etwa bei den Kaufland-Filialen in Ettlingen und Pforzheim und Primark in Karlsruhe. Mit der höchsten Streikbeteiligung rechnet die Gewerkschaft beim dm-Verteilzentrum in Waghäusel. Am Freitag erwartet ver.di zur zentralen Demonstration mit Kundgebung in Karlsruhe rund 300 Teilnehmer. In dem Tarifstreit fordert ver.di unter anderem 15 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel. Der Handelsverband Deutschland wirft der Gewerkschaft vor, ernsthafte Verhandlungen zu blockieren.