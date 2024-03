Streik und Kundgebung in Karlsruhe

Fridays for Future, Studierende des KIT, die Grünen und andere gesellschaftliche Gruppen haben zur Teilnahme am sogenannten globalen Klimastreik aufgerufen. Das Bündnis setzt sich für eine bessere Finanzierung des Öffentlichen Nahverkehrs ein. Streikende im Nahverkehr wollen am Vormittag gemeinsam mit den Aktivisten von der Zentrale der Verkehrsbetriebe in Karlsruhe zum Marktplatz ziehen und dort ihrer Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Geld Nachdruck verleihen. Zur Kundgebung in Karlsruhe erwartet die Gewerkschaft ver.di rund 1.000 Menschen. Den ganzen Tag bleiben wieder Straßenbahnen und Busse in Karlsruhe und Baden-Baden stehen.