Auch in Karlsruhe wird am Freitag gestreikt. Flächendeckend werden keine Straßenbahnen und Busse fahren. Für Pendler sieht es am Freitag schlecht aus.

Jetzt ist definitiv klar, dass auch Karlsruhe vom Streik des ÖPNV betroffen ist. In Karlsruhe werden am Freitag, den 3. März keine Straßenbahnen und Busse fahren. Schon ab den frühen Morgenstunden gibt es Streikposten in den beiden Betriebshöfen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe.

Den ganzen Tag über werden die Gleise still liegen. Erst in der Nacht auf Samstag ab 3 Uhr nehmen die Busse und Bahnen wieder den Betrieb auf. Betroffen sind alle Linien, sowohl Linie 1 bis 8, als auch sämtliche S-Linien. Das liegt daran, dass sowohl die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), als auch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am Streik teilnehmen.

picture-alliance / Reportdienste dpa Uli Deck

Das passiere in dieser Form in Karlsruhe zum ersten Mal, sagt Thorsten Dossow von ver.di Karlsruhe. Denn die AVG streikt aus Solidarität mit, obwohl es diesmal nicht um deren Löhne geht. Ver.di streikt aber auch sonst nicht alleine: auch mit Fridays for Future hat man sich diesmal zum ersten Mal zusammengeschlossen.

Schulterschluss mit Fridays for Future

Dazu kommt es durch ein gemeinsames Ziel: Die Verkehrswende. Beide Organisationen würden mehr Geld im System ÖPNV wollen, erklärt Dossow den Grund.

"Wir wollen ja auch nicht, dass die Verkehrswende auf dem Rücken der Fahrerinnen und Fahrer beziehungsweise der Fahrgäste vollzogen wird und deswegen muss von der Politik mehr Geld in dieses System."

Ob auch längerfristig kooperiert werden soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Am Freitag werden aber beide Organisationen in der Karlsruher Innenstadt gemeinsam streiken. Um 12 Uhr gibt es eine Kundgebung auf dem Marktplatz, anschließend läuft ein gemeinsamer Demonstrationszug durch die Stadt.

Wo wird noch gestreikt?

Nicht nur für Karlsruhe ist Streik angesagt. In der Region ist vor allem auch Baden-Baden betroffen. Dort ist neben den Bussen auch die Merkurbergbahn betroffen. Außerdem ist dort auch das Kundenzentrum am Augustaplatz geschlossen. Wenige Regionalbuslinien fahren weiterhin (die Linien 244, X44, X45, 262, 292), außerdem fährt das Anruflinientaxi weiterhin.