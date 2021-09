Streik im privaten Omnibusgewerbe

Im Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe ruft Verdi ab Montag zu Streiks in der Region auf. Betroffen sind mehrere Buslinien in der Karlsruher Innenstadt und in den Landkreisen Rastatt und Karlsruhe. Nach sechs Verhandlungsrunden haben sich die Tarifpartner noch immer nicht auf eine Pausenregelung, einheitliche Nacht- und Sonntagszuschläge sowie eine betriebliche Altersversorgung geeinigt. Bei der Urabstimmung hatten sich 97,9 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für Arbeitskampfmaßnahmen ausgesprochen. Damit ist der Weg auch für längere und unbefristete Streiks frei. In der Region sind die Unternehmen Hagro Transbus in Karlsruhe sowie Friedrich Müller Omnibusverkehr betroffen. Am Montagmorgen kommt es zu Kundgebungen in Waghäusel und Ettlingen.