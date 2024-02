Streik Im Nahverkehr in Karlsruhe und Baden-Baden

Zwei Tage lang fahren in Karlsruhe keine Straßenbahnen und keine städtischen Busse, die meisten Busse in Baden-Baden bleiben stehen. Zusätzlich werden Beschäftigte der Albtalverkehrsgesellschaft zum Streik aufgerufen werden. Damit könnten auch einzelne S-Bahnen in der Region ausfallen. Die Gewerkschaft will ihre Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und weniger Wochenarbeitszeit unterstreichen. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe haben das als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Die Verhandlungen werden am Dienstag fortgesetzt. Sollte es kein Ergebnis geben, droht ver.di mit Urabstimmung und unbefristeten Streiks.