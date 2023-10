Ver.di hat für Dienstag in Karlsruhe und Region zum Streik im Einzel- und Versandhandel aufgerufen. Die Gewerkschaft erwartet vereinzelt leere Regale. Am Theater streiken Kostüm- und Bühnenbildner.

Die Gewerkschaft ver.di hat für Dienstag in Karlsruhe und Umgebung erneut zum Streik aufgerufen. Der Tarifstreit dauert seit April an. Betroffen sind laut ver.di die Kaufland Filialen in Ettlingen, Pforzheim, Bretten, Karlsruhe, Nagold und Calw. Gestreikt werde in Karlsruhe auch im Primark, SportScheck und IKEA sowie in der Metro Gastro Bruchsal und im dm Verteilzentrum Waghäusel.

Die Gewerkschaft ver.di rechne insgesamt an allen betroffenen Standorten mit mehr als 300 Streikenden. Beim dm Verteilzentrum am Standort Waghäusel hat der Streik aufgrund des 3-Schicht-Betriebs bereits am Montagabend mit der Nachtschicht begonnen.

Streik am Badischen Staatstheater in Karlsruhe

Am Badischen Staatstheater streiken am Dienstag die Mitarbeiter der Bühnentechnik und der Werkstätten. Die Frühschicht hat nach Angaben von ver.di fast komplett an dem Warnstreik teilgenommen, der Ausstand soll noch bis Mitternacht dauern.

Rund 200 Beschäftigte arbeiten insgesamt am Badischen Staatstheater im Bereich Bühnentechnik und in den Werkstätten. Die Gewerkschaft ver.di fordert bei den aktuellen Tarifverhandlungen für Landesbeschäftigte 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr monatlich. Die Gespräche gehen am Donnerstag mit der Tarifgemeinschaft der Länder weiter. Wegen des Streiks muss am Badischen Staatstheater am Mittwoch eine kleinere Vorstellung abgesagt werden. Das Musical "Romeo und Julia" soll jedoch wie geplant stattfinden.

Ver.di ruft zum Streik am Badischen Staatstheater in Karlsruhe auf SWR Wolfgang Hörter

ver.di: höhere Bereitschaft beim Streik erwartet

Robin Weller, ein Sprecher von ver.di im Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald, rechne aufgrund der aktuellen Ereignisse im dm Verteilzentrum Waghäusel mit einer erhöhten Streikbereitschaft. Am vergangenen Freitag hat das Arbeitsgericht in Karlsruhe eine Kündigung von zwei dm-Mitarbeitern für unwirksam erklärt. Das Unternehmen hatte den Beschäftigten wegen zu vieler Krankheitstage gekündigt.

Insgesamt sei die Stimmung in Waghäusel aktuell kämpferisch. Der Streik sei aber schon vorher geplant gewesen und stehe nicht im Zusammenhang mit dem Prozess. Er habe aber Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Mitarbeiter. Darüber hinaus sei die Lage im Verteilzentrum schon vor der Gerichtsverhandlung angespannt gewesen, erklärt der Sprecher von ver.di gegenüber dem SWR.

Leere Regale rund um Karlsruhe

Der Streik hat auch Auswirkungen auf die Kundinnen und Kunden. Laut Robin Weller kann es voraussichtlich vereinzelt in dm-Filialen zu nicht nachgelieferter Ware und leeren Regalen kommen. Auch bei anderen Einzelhändlern seien längere Wartezeiten an den Kassen und unbesetzte Teilbereiche möglich.

Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem 15 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten im Einzelhandel und 13 Prozent mehr im Großhandel. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Darüber hinaus sollen die Ausbildungsvergütungen erhöht werden.