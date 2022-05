Im Tarifstreit bei der Telekom beteiligen sich heute erneut auch Mitarbeiter des Standorts in Karlsruhe an einem landesweiten Warnstreik. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di müssen Telekom-Kunden mit Einschränkungen und Terminausfällen beim Service sowie langen Wartezeiten in der Hotline rechnen. Gestreikt wird an mehreren Standorten in Baden-Württemberg. Ver.di erwartet insgesamt 1.000 Teilnehmer. Die Beschäftigten fordern unter anderem mehr Lohn.