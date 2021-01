Die Beschäftigten am Pforzheimer Helios-Klinikum kämpfen weiter für finanzielle Verbesserungen. Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde treten die Mitarbeiter in einen zweitägigen Warnstreik. Von der Frühschicht am Dienstag an bis zur Spätschicht am Mittwoch sollen die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen. Damit wollen die Beschäftigten und die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Helios-Geschäftsführung erhöhen. Die Versorgung der Patienten soll dabei gewährleistet bleiben. Eine finanzielle Aufwertung aller Berufe halte die Klinikleitung bis heute nicht für erforderlich, trotz immer höherer Belastungen, gerade in der Corona-Krise, kritisiert Verdi. Ab Freitag soll zum vierten Mal über den neuen Haustarif an der Pforzheimer Helios-Klinik verhandelt werden. Neben der besseren Eingruppierung für alle fordert die Gewerkschaft auch eine Gehaltserhöhung um neun Prozent.