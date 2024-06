Alle zwei Jahre wird Rastatt beim tête-à-tête zum Treffpunkt für internationale Künstlergruppen. Zwei Artisten erzählen, was ihnen das Straßentheaterfestival bedeutet.

Noch bis Sonntag findet in Rastatt das Straßentheaterfestival tête-à-tête statt. Künstlerinnen und Künstler aus neun Nationen verwandeln Straßen und Plätze der Stadt in große Bühnen für Artistik, Tanz und Performance. Die meisten Vorführungen sind für das Publikum kostenlos.

Straßenkünstler ist vom tête-à-tête in Rastatt begeistert

Unter den Straßenkünstlern tummelt sich This Maag. Der 53-Jährige trägt eine dunkle Hose mit einem weißen Hemd, darüber eine blaue Weste mit kunterbunten Knöpfen. Sein Dialekt verrät, dass er aus der Schweiz kommt. Mittlerweile lebt er aber in Deutschland, erzählt er. "Ich bin schon ein paar Mal hier gewesen. Es ist einfach voll schön", schwärmt er über das tête-à-tête. Es sei eines der besten Festivals, die es überhaupt gibt. "Könnt ihr stolz sein, Raststätter", fügt er anerkennend hinzu.

Das fetzt voll, hier zu spielen!

Straßenkünstler This Maag findet das Straßentheaterfestival tête-à-tête in Rastatt toll. SWR Greta Hirsch

Menschen mit Kunst glücklich machen

Mit seinen Teamkollegen spielt This Maag Theater auf dem Marktplatz. "Panorama Kino Theatre" nennt sich die Gruppe. Dabei laden sie ihr Publikum ein, selbst mitzumachen und Teil des Stücks zu werden. "Es passieren immer einfach wahnsinnig schöne Sachen", beschreibt er seine Erfahrungen.

Seit er 16 Jahre alt ist, arbeitet er als Straßenkünstler. Und das aus einem einfachen Grund: "Weil es mir Spaß macht", sagt er lachend. "Es macht mich sehr glücklich und ich hoffe, ich mache auch ein paar Leute glücklich. Das ist ja eigentlich das Ziel von Kunst."

Elysia Mc Mullen (links) und Luisa Schmitz treten als "Bill and Fred" auf. SWR Greta Hirsch

Clown-Duo zum ersten Mal auf dem Straßentheaterfestival

Ein paar Meter weiter packt Elysia Mc Mullen aus Irland ihre Sachen zusammen. Gerade hatte sie ihren ersten Auftritt auf dem tête-à-tête, jetzt ist eine kleine Pause angesagt. Noch etwas außer Atem nimmt sie einen großen Schluck aus ihrer Wasserflasche.

Mit ihrer Schweizer Kollegin Luisa Schmitz bildet sie das Clown-Duo "Bill and Fred". In Vorführungen auf dem Paradeplatz verbinden sie Tanz, Zirkuskunst und Theater mit lustigen Elementen. Für die beiden ist es das erste Mal in der Barockstadt, erzählt sie. "Ich bin sehr gespannt, was das restliche Wochenende bringen wird." Ihr erster Eindruck vom Publikum ist positiv. "Ich habe das Gefühl, dass jeder auf eine gewisse Art und Weise sehr fürsorglich und großzügig ist."

Zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet

Zum 16. Mal findet das Straßentheaterfestival tête-à-tête in Rastatt statt. An vier Tagen treten 35 Künstlergruppen auf. Geplant sind 150 Einzelshows. Die Veranstalter rechnen bis zum Ende am Sonntag mit zehntausenden Gästen.