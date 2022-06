per Mail teilen

Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw in Karlsruhe am Montagmorgen ist ein Mensch verletzt worden. Fahrgäste und der Bahnfahrer blieben ersten Angaben zufolge unverletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist die Unfallursache noch unklar. Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Hirtenweg. Die Strecke stadtauswärts Richtung Waldstadt war zwischenzeitlich gesperrt.