Sperrung des Straßenbahntunnels wieder aufgehoben

Wegen eines abgerissenen Batteriekastens an einer Straßenbahn war ein Teil des Karlsruher Straßenbahntunnels am Dienstagnachmittag vorübergehend gesperrt. Verletzt wurde niemand. Auf dem sogenannten Südabzweig der Karlsruher Kombilösung zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und dem Marktplatz kam es zum Stillstand der Bahnen. Aus noch unbekannter Ursache riss ein Batteriekasten einer Bahn an der Haltestelle ab und verkeilte sich zwischen dem Zug und den Gleisen. Eine Weiterfahrt war unmöglich. Daraufhin wurde der Abschnitt gesperrt und die betroffenen Bahnlinien oberirdisch umgeleitet. Da Säure aus dem Batteriekasten ausgelaufen ist, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Fahrgäste waren laut KVV nicht in Gefahr. Die Sperrung ist wieder aufgehoben.