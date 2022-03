Straßenbahn kollidiert in Karlsruhe mit Linienbus - drei Verletzte

Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Linienbus sind am Sonntag in Karlsruher Stadtteil Rintheim drei Menschen verletzt worden.

Eine Straßenbahn ist in Karlsruhe mit einem Linienbus kollidiert. Nach Angaben der Polizei wollte die Fahrerin des Linienbusses am frühen Nachmittag die Gleise der Straßenbahn überqueren, um eine Haltestelle anzufahren. Dabei habe sie vermutlich die entgegenkommende Straßenbahn übersehen. Die Straßenbahn sei frontal in die linke Fahrzeugseite des Linienbusses geprallt, so die Polizei laut einer Mitteilung.

Bei dem Unfall wurde die Fensterfront des Busses zerstört. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Einsatz-Report24 | Waldemar Gress

Drei Personen leicht verletzt

Die Fahrerin des Busses und der Straßenbahn wurden leicht verletzt. Ein Fahrgast im Bus erlitt ebenso leichte Blessuren durch umherfliegende Glassplitter. Die drei verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

Durch den Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr war in diesem Bereich für etwa 90 Minuten gesperrt. Da der Bus nicht mehr fahrbereit gewesen sei, musste er abgeschleppt werden.