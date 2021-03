Am Sonntag wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Auf den letzten Metern kämpfen die Kandidaten nochmal um jede Stimme - auch an den Haustüren und auf den Straßen im Enzkreis.

Michael Hofsäß ist auf Wahlkampftour in einem Neubaugebiet in Mühlacker. Der smarte 24-Jährige trägt eine rot-weiße SPD-Maske und in der Hand eine Tragetasche voller Info-Flyer. Der Landtagswahl-Kandidat geht zu Fuß von Tür zu Tür, vorbei an Reihenhäuschen mit Trampolins in gepflegten Vorgärten. Haustür-Wahlkampf für direkten Kontakt Mal wird Michael Hofsäß schon an der Gegensprechanlage an der Hofeinfahrt abgewiesen, mal öffnet man ihm die Tür, wenn er klingelt. Freundlich lächelnd erinnert der Kandidat an die Wahl und drückt dem potentiellen Wähler auf Wunsch einen Flyer in die Hand. Gegen das SPD-Umfragetief Die letzten Umfragen sehen die SPD im Land nur bei zehn Prozent. Trotzdem stürzt sich der junge Mann aus Neulingen (Enzkreis) in den Wahlkampf-Endpspurt. Gerade jetzt, wo die Leute wenige Kontakte haben, sei es vielleicht auch mal schön, wenn jemand klingele und man seine Sorgen äußern könne. "Auf Wahlkreis-Ebene gibt es ja keine Umfragen. Und deswegen ist da auch ein Überraschungsfaktor. Ich bin fest entschlossen, bis zum Schluss Wahlkampf zu machen, egal was die Umfragen sagen." Michael Hofsäß, SPD-Landtagskandidat im Wahlkreis Enz FDP: Mit Kochlöffel und Flyer auf Stimmenfang Nur 15 Auto-Minuten entfernt ist auch der FDP-Landtagsabgeordnete und Kandidat Erik Schweickert unterwegs, zu Fuß in seinem Heimatort Niefern. Auch wenn der Kandidat wegen der Pandemie nicht direkt bei den Leuten klingelt, setzt er auf zufällige Begegnungen vor Ort, verteilt Kochlöffel und Info-Flyer. "Wir haben hier in der Gemeinde 3.000 Briefwahlanträge bei 8.000 potentiellen Wählern. Da ist noch ein großes Potential an Bürgerinnen und Bürgern, die sich noch nicht entschieden haben." Erik Schweickert, FDP-Kandidat im Wahlkreis Enz Wahlkreis Enz ging 2016 an die Grünen In aktuellen Umfragen liegt die FDP landesweit gleichauf mit der SPD und knapp hinter der AfD, entschieden sei aber noch nichts, so Schweickert. Oft bleibt es beim kurzen Smalltalk, zum Beispiel über die extrovertierten und quietschbunten Wahlplakte seiner Partei. 2016 hatte sich Stefanie Seemann von den Grünen das Direktmandat vor der CDU im Wahlkreis Enz gesichert. Auch der aktuelle AfD-Spitzenkandidat Bernd Gögel trat bereits vor fünf Jahren an und landete damals mit 19,2 Prozent auf dem dritten Platz. Dahinter mussten sich SPD und FDP mit 12,2, beziehungsweise 10,4 Prozent begnügen.