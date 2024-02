Straftaten in ganz Deutschland: Häftling in Karlsruhe vor Gericht

Er war anderthalb Jahre auf der Flucht und soll da weitergemacht haben, wo er vor seiner Haftstrafe aufgehört hatte. Gegen Raphael K. startet in Karlsruhe ein neuer Betrugsprozess.

Freundschaft oder Liebe vorgaukeln, sich großzügig geben, dann die Opfer bestehlen, ausnutzen und spurlos verschwinden. Das war die Masche, mit der der mutmaßliche Betrüger, Raphael K., junge Menschen im Raum Karlsruhe um ihr Geld gebracht und ihr Vertrauen missbraucht hat. Eigentlich hätte der junge Mann wegen ähnlicher Taten in Haft in der JVA Zwickau sitzen müssen, doch er war auf der Flucht. Zahlreiche Taten aus dem gesamten Bundesgebiet werden Raphael K. zur Last gelegt. In Karlsruhe werden nun vier Fälle vor dem Amtsgericht verhandelt.

Darum geht es:



Im Frühjahr 2022 kommt es im Raum Karlsruhe zu mehreren Betrugsfällen nach einem ähnlichen Muster. Zwei der Opfer - wir nennen sie Antonio und Marie - melden sich beim SWR und berichten uns vor etwa zwei Jahren von ihren Erlebnissen. Antonio war damals 16 Jahre alt und hat rund 1.500 Euro verloren, unter anderem durch gefälschte Überweisungen an Raphael K., der sich ihm als Matthias vorgestellt hatte.

Im Frühjahr 2022 erzählen Antonio und Marie im SWR von ihren Erfahrungen mit Raphael K.:

Als sie ihre eigenen Selfies mit alten Fahndungsfotos im Internet vergleichen, fällt Antonio und anderen nach und nach auf, dass sie offenbar Opfer eines verurteilten, bundesweit agierenden Betrügers geworden waren, der eigentlich eine Haftstrafe in der JVA Zwickau absitzen sollte. Fast zwei Jahre später wird sein Fall und der der anderen nun vor dem Karlsruher Amtsgericht verhandelt.

Nach der Berichterstattung rund um die Karlsruher Betrugsopfer meldeten sich zahlreiche weitere mutmaßliche Opfer aus ganz Deutschland und erzählten uns ihre Geschichte. Teilweise hatten sie ebenfalls Anzeige erstattet, teilweise waren die Ermittlungen zwischenzeitlich eingestellt worden, weil der mutmaßliche Täter - Raphael K. - weiterhin flüchtig war. Alle beschrieben ähnliche Erfahrungen und fühlten sich benutzt und betrogen.

Verdächtiger im gesamten Bundesgebiet aktiv

Nach Informationen des SWR sind oder waren bundesweit mehr als zwanzig Staatsanwaltschaften mit angezeigten Betrugsfällen beschäftigt, für die Raphael K. als Täter in Frage kommt. Er soll demnach zahlreiche Opfer zwischen Hamburg und München, Rottweil, Düsseldorf und Gießen ausgenutzt haben. Die Rede ist unter anderem von besonders schwerem Diebstahl, Computerbetrug oder sonstigen Betrugsdelikten. Nach Raphael K. wurde international gefahndet.

Festnahme im Frühjahr 2023 in Münster

Am 17. März 2023, anderthalb Jahre nach seiner Flucht, wurde Raphael K. dann Angaben der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern zufolge in Münster in einem Hotel festgenommen, in das er eingecheckt war und kurze Zeit später wieder an die JVA Zwickau überstellt. Dort sitzt er seitdem die Restzeit seiner sechseinhalb-jährigen Haftstrafe ab. Im August folgte dann in den Karlsruher Fällen die Anklageerhebung. Nach dem Prozess am Karlsruher Amtsgericht werden voraussichtlich noch einige weitere in ganz Deutschland folgen.

Vor dem Amtsgericht Karlsruhe beginnt am 19. Februar der Prozess gegen Raphael K. IMAGO IMAGO / Nicolaj Zownir

Der angeklagte Raphael K. hat schon eine lange Liste an Straftaten auf seinem Konto. 2017 war bereits bundesweit öffentlich nach ihm gefahndet worden, nachdem immer mehr Betrugsfälle - unter anderem über das Portal "Couchsurfing" - bekannt geworden waren. Bereits zehn Jahre zuvor war er wegen erster Betrugsdelikte mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Schließlich konnte er in Leipzig festgenommen werden. 2018 wurde er zu insgesamt sechseinhalb Jahren Haft verurteilt und saß seine Haftstrafe in der JVA Zwickau ab, bis er im September 2021 aus dem offenen Vollzug floh.

Das Funk-Format "Der Fall" hat über den Prozess berichtet:

Offenbar machte Raphael K. nach seiner Flucht genau da weiter, wo er vor der Inhaftierung aufgehört hatte. Er erschlich sich, oft über soziale Netzwerke, das Vertrauen von meist jüngeren Menschen und nutzte sie gnadenlos aus. Viele werden um Tausende Euro betrogen und beklaut.

Unter dem falschen Namen "Matthias" soll Raphael K. mehrere Menschen im Raum Karlsruhe betrogen haben. Privat

Für den Prozess in Karlsruhe wird der Angeklagte Raphael K. von der JVA Zwickau nach Karlsruhe überstellt, um vor Gericht erscheinen zu können.

Nach SWR-Informationen soll vor Prozessbeginn ein Geständnis des Angeklagten zu den vier Fällen in Karlsruhe und Pforzheim vorliegen, sodass die mutmaßlichen Opfer zunächst keine Aussage machen müssen.

Zum Ablauf der Verhandlung ist im Vorfeld wenig bekannt. Sollte das Gericht Raphael K. verurteilen, wäre eine weitere Strafe zu seiner restlichen Haftstrafe in Zwickau möglich.