"Nie wieder Rassismus", fordert Bundesjustizministerin Lambrecht. Sie hat verschiedene Gesetzesänderungen geplant. Das Verbreiten von Feindeslisten soll Straftatbestand werden.

Sie enthalten Namen, Adressen oder andere persönliche Informationen: In so genannten Feindeslisten oder Todeslisten sammeln Extremisten Daten ihrer politischen Gegner. In der Vergangenheit sorgten die Listen immer wieder für Angst und Schrecken. Etwa bei den Terroristen des "Nationalsozialistischen Untergrunds": Im Brandschutt der letzten Unterkunft des Trios fanden die Behörden eine Vielzahl von Adressen, die später als "Todesliste des NSU" bekannt wurde. Gelangt eine Feindesliste an die Öffentlichkeit, verängstigt es die Betroffenen enorm. 2019 kursierte im Netz eine Datensammlung mit dem Titel "#wirkriegeneuchalle". Sie enthielt Informationen über 200 Personen.

Bislang selten strafbar

Strafbar sind solche Listen bislang selten. So gibt es zwar den Straftatbestand der Bedrohung. Hier muss der Täter einen anderen Menschen mit einem Verbrechen bedrohen, zum Beispiel mit dem Tod. Bei den Feindeslisten schüchtert vor allem der Kontext ein. Eine konkrete Straftat kündigen die Verfasser meist nicht an. Das verängstigt die Menschen auf den Listen, ist aber keine Bedrohung im Rechtssinn.

Datschutzrecht nicht hilfreich

Auch das Datenschutzrecht schützt oft nicht: Nach Paragraph 42 Abs. 2 des Bundesdatenschutzgesetzes ist es strafbar, personenbezogene Daten ohne Berechtigung zu verarbeiten. Aber: Das gilt nur für Daten, die nicht allgemein zugänglich sind. Stehen Personen des öffentlichen Lebens auf einer Feindesliste, hilft das Datenschutzrecht nicht weiter.

Diese Lücke soll nun geschlossen werden. Im Dezember hat die Bundesregierung einen 89-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus und Rassismus beschlossen. Punkt 34 des Maßnahmenpakets: Die Verbreitung von Feindeslisten soll eine eigene Strafnorm bekommen. "Wir wollen Menschenfeindlichkeit von vornherein den Nährboden entziehen", erklärt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht.

Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren

Künftig soll der Paragraph 126a des Strafgesetzbuches die "Gefährdende Veröffentlichung personenbezogener Daten" unter Strafe stellen. Wer persönliche Informationen über einen anderen verbreitet, muss mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen. Sind die Daten nicht öffentlich zugänglich, drohen Geldstrafe oder sogar bis zu drei Jahren Gefängnis. Strafbar ist die Verbreitung aber nur, wenn sie für die Betroffenen die Gefahr schafft, Opfer einer erheblichen Straftat zu werden. "Diese Wirkung von "Feindeslisten" wird durch die Täter meist in Kauf genommen oder mit der Veröffentlichung sogar bezweckt.", heißt es in der Gesetzesbegründung des Bundesjustizministeriums.

öffentlicher Frieden soll gesichert werden

Der Straftatbestand soll den öffentlichen Frieden sichern. In Gefahr ist der Frieden, wenn sich die Menschen nicht mehr durch das Rechtssystem geschützt fühlen. Das Ministerium erklärt: "Nicht nur von den Betroffenen, auch von der Öffentlichkeit werden "Feindeslisten" als bedrohlich wahrgenommen." Nach bisheriger Rechtslage sei es schwierig, die Urheber von Todeslisten zu bestrafen. Hier müsse der Gesetzgeber handeln.

Bis zum 22. Februar können die Bundesländer und Verbände Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf abgeben. Danach soll er in den Bundestag eingebracht werden.