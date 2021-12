per Mail teilen

Nach einer Verfolgungsfahrt in der Nacht auf Donnerstag in Gaggenau bekommt ein 31-Jähriger mehrere Strafanzeigen. Wie die Polizei mitteilte, sollte der Fahrer kontrolliert werden, ergriff jedoch mit ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung die Flucht. Er raste über die Landstraße und dann durch Gaggenau, so die Polizei, teilweise mit über 100 Stundenkilometer durch die Dreißiger-Zone. Schließlich wurde er gefasst und ein Alkoholwert von 0,7 Promille festgestellt.