Ein Karlsruher Anwalt hat nach dem Todesfall beim Brand in der Helios Klinik in Pforzheim Strafanzeige gegen unbekannt gestellt. Das Opfer war in der Notaufnahme ans Bett fixiert.

Nach dem Brand in einer Klinik in Pforzheim hat ein Anwalt Strafanzeige gegen unbekannt wegen des Verdachts des Mordes gestellt. In der Notaufnahme des Krankenhauses hatte die Feuerwehr einen toten Mann gefunden. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte am Donnerstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ungeklärt ist noch immer, wie es zu dem Feuer am späten Dienstagabend kam, woran der Mann starb und warum er als einziger der Patienten, die sich in der Notaufnahme befanden, nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnte.

Mann war am Klinikbett fixiert

Der Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge handelt es sich bei dem Toten um einen offenbar zuvor in die Notaufnahme gebrachten, schwer alkoholisierten Patienten. Er sei wegen seines aggressiven Verhaltens vom Krankenhauspersonal am Klinikbett fixiert worden. Das komplette Zimmer des Mannes und auch sein Bett habe gebrannt, berichten Feuerwehrleute, die den Mann tot auffanden.

So berichtete SWR Aktuell am Mittwoch (3.5.) über den Brand in der Helios Klinik in Pforzheim:

Viele Fragen sind noch offen

Untersucht werden neben der Todesursache die Umstände der Fixierung. Das Ergebnis der Obduktion steht noch aus. die Klinikleitung wollte unter Verweis auf laufende Ermittlungen zu dem Geschehen nichts sagen.