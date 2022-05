"Peta" stellt Strafanzeige gegen Mitarbeiter des Regierungspräsidiums

Wegen des mutmaßlich gewaltsamen Todes eines Rehkitzes in Dettenheim, hat die Tierschutzorganisation PETA Strafanzeige gegen Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Karlsruhe erstattet. Laut PETA sollen die Mitarbeiter von einer Tierschützerin über das Kitz informiert worden sein. Trotzdem sei vor Ort gemäht und das Kitz dabei getötet worden, beklagt PETA. Die Tierschützerin hatte sich laut einer Mitteilung seit Tagen für die Rettung des Tieres engagiert. Am Montagmorgen soll sie alle zuständigen Mitarbeiter am Hochwasserdamm beim Alten Minthe See informiert haben, um eine Mähung des Bereichs zu verhindern. Mehrere Stunden später soll sie das Kitz verstümmelt im Gras gefunden haben. In der Pressemitteilung der Tierschutzorganisation heißt es, in der Vergangenheit habe PETA wiederholt Landwirte in ähnlichen Fällen angezeigt und sei dabei auch erfolgreich gewesen: Landgerichte in Offenburg, Göttingen und Euskirchen hätten bestätigt, dass das Unterlassen von Schutzmaßnahmen strafbar ist.