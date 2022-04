Prozess um Stoß vor Zug in Waghäusel muss teilweise neu verhandelt werden

Der Prozess um den Stoß eines Mannes vor einen fahrenden Zug am Bahnhof Waghäusel (Kreis Karlsruhe) muss teils neu verhandelt werden. Wie der Bundesgerichtshof mitteilte, waren die Revisionen der beiden Angeklagten gegen ein Urteil des Landgerichts Karlsruhe teilweise erfolgreich. Dieses hatte einen 26-Jährigen wegen Mordversuchs zu zehn Jahren Haft und seinen Bruder wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Syrer aus Frust über seine Lebenssituation in Deutschland einen 54-Jährigen unvermittelt ins Gleisbett gestoßen hatte . Der BGH hat keine Zweifel am Tathergang, sieht aber die Schuldfähigkeit des Haupttäters nicht richtig beurteilt.