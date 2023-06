Verrückter Vogel: Storch Ali auf dem Supermarkt-Parkplatz in Östringen

Seit Jahren lebt ein Storch auf einem Supermarkt-Parkplatz in Östringen (Landkreis Karlsruhe). Er heißt Ali und fühlt sich so wohl, dass er gar nicht mehr in den Süden fliegt.

Storch Ali ist hier zuhause. Die Menschen in Östringen kennen ihn. Seit vielen Jahren taucht er immer wieder auf dem Parkplatz vor dem großen Supermarkt auf. Attraktion zwischen parkenden Autos in Östringen Angst hat Ali offensichtlich nicht. Als sei es ganz normal, stolziert der Vogel in der Frühsommersonne zwischen parkenden Autos und vollgepackten Einkaufswagen umher. Dabei wird er vor allem von Kindern bestaunt. Viele Erwachsene zucken mittlerweile mit den Schultern. Schließlich kennt man den verrückten Vogel hier schon lange. Storch Ali ist die Attraktion auf dem Östringer Parkplatz vor dem Supermarkt SWR SWR "Ich bin schon erschrocken, so ein Tier auf einmal direkt vor der Autotür zu sehen!" Frisches Hühnerfleisch für Storch Ali Wo er sich hauptsächlich aufhält, weiß niemand so genau. Sicher ist, dass Storch Ali im Winter nicht, wie die meisten seiner Artgenossen, in den Süden fliegt, sondern das ganze Jahr über in Östringen bleibt. Hier auf dem Parkplatz bekommt er auch immer etwas zu fressen. Frisches Hühnchen oder auch mal ein Stückchen zartes Dönerfleisch. Gefüttert wird er regelmäßig von seinem Freund Ali, der einen Schlüssel- und Schuhservice neben dem Supermarkt betreibt. Von ihm hat der Storch auch seinen Namen. Storch Ali auf Futtersuche zwischen Autos und Einkaufswagen SWR SWR "Er geht auch ins Schwimmbad und bettelt bei Kindern." Freundschaft zwischen Mensch und Tier Nicht alle hier finden es gut, dass Ali, der Mensch, Ali, den Storch, regelmäßig füttert. Er dürfe nicht füttern, hätten ihm einige Kunden gesagt, erzählt der Betreiber des Schlüsseldienstes. Aber er hält fest zu seinem tierischen Freund. Er sei eben gastfreundlich, betont Ali, der Mensch - und seine Gastfreundschaft gelte auch für den anhänglichen Storch.