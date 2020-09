In Gernsbach (Landkreis Rastatt) sollen heute Stolpersteine zum Gedenken an von den Nazis deportierte jüdische Mitbürger verlegt werden. In der Bleichstraße zwei, vier und 14 soll so an sieben Personen jüdischen Glaubens erinnert werden. Im Verlauf der Stolpersteinaktion wurden schon über 75.000 Steine verlegt. Gunter Demnig, der Initiator, wird die Steine selbst verlegen. Aus diesem Anlass soll auch eine Gedenkfeier in der Straße im Kreise geladener Teilnehmer stattfinden.