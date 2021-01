per Mail teilen

Wegen einem Leck in der Fernwärmeleitung können Gebäude in der Karlsruher Innenstadt seit 15 Uhr am Freitag nicht mit Fernwärme versorgt werden. Nach Angaben der Stadtwerke Karlsruhe werde derzeit nach der konkreten Schadensstelle und der Ursache gesucht. Betroffen ist vor allem die Weststadt. Wann die Versorgung wieder aufgenommen werden kann ist im Moment nicht abzusehen.