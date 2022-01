Weichenstörung behoben - Bahnverkehr läuft wieder normal

Wegen einer beschädigten Weiche mussten heute mehrere Bahnlinien in Karlsruhe umgeleitet werden. Der Zwischenfall ereignete sich am Mühlburger Tor in der westlichen Innenstadt. Am Morgen war kurz vor der Einfahrt in den neuen U-Bahn-Tunnel in Richtung Osten eine Bahn entgleist. Die Weiche regelt den ober- und unterirdischen Verkehr. Ursache war nach ersten Erkenntnissen der Albtal-Verkehrsgesellschaft ein technischer Defekt. Ein Teil der Weiche war gebrochen. Der Fahrer habe sehr gut reagiert, schnell gebremst und damit Schlimmeres verhindert, so ein Sprecher. Es werde geprüft, wie es zu dem Defekt kommen konnte. Die Reparaturarbeiten an der betroffenen Stelle waren gegen 15 Uhr abgeschlossen. Der S-Bahn- und Tramverkehr musste umgeleitet werden, es kam zu Verspätungen.